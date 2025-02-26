Глава Колумбии Густаво Петро назвал глупостью президента Украины Владимира Зеленского возможное заключение соглашения с Соединенными Штатами по разработке полезных ископаемых. Об этом Петро написал на своей странице в социальной сети X.

Президент Колумбии подчеркнул, что украинцы воюют со своими славянскими братьями и в итоге отдают свою страну американцам. Это является глупостью Зеленского, который позволил идущим «то ли к Гитлеру, то ли в никуда» европейцам манипулировать собой.

25 февраля сообщалось, что Украина на следующий день подпишет соглашение по ресурсам с США.

Соглашение будет предполагать совместную разработку важнейших полезных ископаемых, нефти и газа Украины. В администрации президента США заявляют, что экономические связи де-факто обеспечат Киеву некий щит.

По данным FT, условия соглашения о полезных ископаемых Украины были согласованы после того, как Штаты согласились отказаться от требования возместить $500 млрд. Кроме того, финальный вариант соглашения не войдут гарантии безопасности для Киева от Вашингтона.

Ранее в минфине США заверили, что не стремятся силой захватить ресурсы Украины.