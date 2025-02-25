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Стало известно решение кабмина Украины по договору о ресурсах

Bloomberg: кабмин Украины порекомендует подписать договор по ресурсам с США
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Стрингер/РИА Новости

Украина подпишет соглашение по ресурсам с США 26 февраля. О таких планах украинского правительства сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Соглашение будет предполагать совместную разработку важнейших полезных ископаемых, нефти и газа Украины. В администрации президента США заявляют, что экономические связи де-факто обеспечат Киеву некий щит.

По данным FT, условия соглашения о полезных ископаемых Украины были согласованы после того, как Штаты согласились отказаться от требования возместить $500 млрд. Кроме того, финальный вариант соглашения не войдут гарантии безопасности для Киева от Вашингтона.

До этого агентство AFP писало, что США и Украина могут подписать сделку по ресурсам 28 февраля. Издание The New York Times писало, что президент Украины Владимир Зеленский может прибыть в США для подписания договора «на этой или следующей неделе».

Ранее в минфине США заверили, что не стремятся силой захватить ресурсы Украины.

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