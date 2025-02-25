FT: Украина согласилась подписать договор с США о добыче ресурсов

Киев готов заключить с Вашингтоном соглашение о совместной разработке полезных минералов на своей территории, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Утверждается, что Украина пошла на попятную после того, как Штаты согласились отказаться от требования возместить $500 млрд. Кроме того, финальный вариант соглашения не войдут гарантии безопасности для Киева от Вашингтона.

До этого газета The New York Times сообщала, что новая версия документа, обсуждавшаяся в понедельник, улучшена в пользу Украины по сравнению с предыдущими проектами. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский может прибыть в США для подписания договора «на этой или следующей неделе».

24 февраля вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев и Вашингтон находятся на завершающей стадии переговоров по минеральной сделке.

Ранее Захарова отреагировала на заявление Шмыгаля о стоимости восстановления Украины.