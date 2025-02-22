Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В минфине США заверили, что не стремятся силой захватить ресурсы Украины

Министр финансов Бессент: США ограничат участие стран в восстановлении Украины
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент в статье для The Financial Times выступил в защиту инициативы президента Дональда Трампа о соглашении с Украиной по поводу ее природных ресурсов.

Чиновник подчеркнул, что американская сторона не пытается захватить их силой.

«Соединенные Штаты не будут брать на себя владение материальными активами в Украине. И они не будут обременять Украину большим долгом. Этот тип экономического давления, хотя и применяется другими глобальными игроками, не будет продвигать американские или украинские интересы», — заявил Бессент.

Он добавил, что сделка Вашингтона и Киева гарантирует, что «страны, которые не внесли вклад в защиту суверенитета Украины, не смогут получить выгоду от ее восстановления или этих инвестиций».

Киев и Вашингтон продолжают работу над текстом соглашения о доступе США к полезным ископаемым Украины. Вероятно, новый вариант документа, который поступил на рассмотрение украинских властей 21 февраля, оказался еще жестче предыдущего. Сделка носит чисто коммерческий характер и не предусматривает для Украины никаких гарантий безопасности. В Киеве уже внесли в документ правки и отправили их на согласование в США. В проекте соглашения оговариваются и условия разделения доходов от ресурсов территорий, перешедших под контроль России.

Ранее на Украине ответили на угрозы США отключить системы Starlink.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами