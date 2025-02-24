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Назван самый энергозатратный бытовой прибор

Доцент РЭУ Калачев: наиболее энергозатратным прибором является электроплита
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РИА «Новости»

Электрическая плита потребляет больше энергии, чем другие электроприборы, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение доцента кафедры товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергея Калачева.

По его словам, электроплита при использовании всех четырех конфорок и духовки потребляет 6-8 киловатт. Однако обычно используются одна или несколько конфорок — тогда плита тратит от 0,6 до 4,5 киловатта. На втором месте по объему потребления электроэнергии — обогреватели воздуха. Такие устройства в процессе работы потребляют от 0,7 до 2 киловатт.

Следующий по объему трат электроэнергии — кондиционер, потребляющий в режиме охлаждения 0,6-2,5 киловатта. Микроволновая печь имеет потребляемую мощность от 0,8 до 1,45 киловатта.

На этой неделе банк «Русский Стандарт» сообщил, что в первые два квартала 2024 года средний чек россиян за коммунальные услуги рос, но, начиная с третьего квартала, снижался и в целом превышал 4 тыс. рублей.

Так, в первом квартале средний чек за коммуналку составлял 4242 рубля, во втором — 4288 рублей. Начиная с третьего квартала он снижался. В четвертом квартале средний чек упал до 4029 рублей.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на коммунальных услугах до 40%.

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