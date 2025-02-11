Россиянам рассказали, как сэкономить на коммунальных услугах до 40%

Россияне могут сократить расходы на коммуналку до 40%, следуя четырем советам, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Первый совет — внимательно изучить свои расходы за последние три года. Это поможет определить закономерности в личном потреблении коммунальных услуг, а также наличие темпов роста или снижения. Важно не только обращать внимание на конкретные суммы, но и на физические объемы потребления (электроэнергию в кВт, воду — в кубических метрах). Во-вторых, для оценки потребляемых объемов воды/электричества/газа важно иметь установленные счетчики», — отметил экономист.

Третий совет — изучить правила оплаты коммунальных услуг и свои объемы потребления. По словам Балынина, может быть установлена политарифная оплата за электроэнергию: в часы пик (как правило, это утро и вечер) — самый дорогой тариф, ночью — самый дешевый, в остальное время — средний. В этом случае эксперт призвал перенести на ночь или ранее утро часть потребления.

В-четвертых, при отсутствии вас дома более пяти дней подряд плату за вывоз мусора можно уменьшить. Балынин пояснил, что месячная плата за вывоз мусора составляет 350 рублей. В случае отсутствия вас дома в течении 20 дней января, необходимо будет заплатить только за 11 дней: 11/31*350=124,20 рублей (вместо 350 рублей, экономия практически 65%). Экономист обратил внимание, что дни выбытия и прибытия включаются в дни оплаты. Эксперт посоветовал обратиться в управляющую компанию с заявлением и с приложением документов, подтверждающих факт отсутствия.

Балынин напомнил, что при несвоевременной оплате начисляется пеня, а также может быть приостановлено оказание коммунальных услуг. При этом за их возобновление/повторное подключение абонента может взиматься дополнительная плата.

«Следование данным советам позволяет сокращать свои расходы на коммунальные услуги, потребляемые по счетчикам, до 40%», — заключил экономист.

По данным банка «Русский Стандарт», в 2024 году средний чек россиян за коммуналку составил 4,2 тыс. рублей, что на 102 рубля больше по сравнению с четвертым кварталом 2023-го. Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ, с 1 июля 2025 года совокупный платеж россиян за коммуналку увеличится на 11,9%.

Ранее экономист назвал последствия изменения порядка оплаты за отопление.