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Назван размер среднего чека россиян за коммуналку

Банк «Русский Стандарт»: средний чек за ЖКУ в 2024 году превышал 4 тыс. рублей
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В первые два квартала 2024 года средний чек россиян за коммунальные услуги рос, но, начиная с третьего квартала, снижался и в целом превышал 4 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании банка «Русский Стандарт», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Так, в первом квартале средний чек за коммуналку составлял 4 242 рубля, во втором — 4 288 рублей. Начиная с третьего квартала, он снижался. В четвертом квартале средний чек упал до 4 029 рублей.

«Подобное снижение связано с сезонностью и погодными особенностями прошлого года. Так, на третий квартал приходится разгар теплого времени года, который отличается уменьшенным потреблением коммунальных услуг на фоне паузы в отопительном сезоне, дачного периода и временного переезда многих россиян за город. А также — увеличенного светового дня, а значит, и меньшего потребления электроэнергии. Сезон поставлен на паузу. При этом зима в прошлом году, начало которой выпадает на четвертый квартал, выдалась заметно теплее обычной», — прокомментировали в банке.

Исследование было проведено в феврале.

Ранее экономист оценил долги россиян за коммуналку.

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