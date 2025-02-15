В ГД назвали ключевую надбавку среди доплат пенсионерам

Депутат Госдумы Никита Чаплин от «Единой России» рассказал РИА Новости, что доплаты пенсионерам зависят от региона проживания, трудового стажа, возраста, состояния здоровья, профессии и прочих факторов.

«Одной из ключевых доплат являются районные коэффициенты. Они начисляются к фиксированной части пенсии и призваны компенсировать сложные климатические условия проживания. Например, в Салехарде коэффициент составляет 1,8, а в Москве он отсутствует», — поделился депутат.

Он добавил, что одной из самых эффективных добавок является северная надбавка. Чаплин уточнил, что она полагается тем, кто проработал не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним местностях. При этом страховой стаж должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, тогда фиксированная часть пенсии увеличивается в 1,5 или 1,3 раза.

До этого Госдума приняла закон об индексанции пенсий военным пенсионерам.

Ранее депутат назвал условие для получения пенсии в 110 тыс. рублей.