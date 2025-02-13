Путин увеличил военные пенсии на 9,5%

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5% с 1 января 2025 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

До подписания документа военные пенсии в России были проиндексированы на 5,1%. Как оказалось, эти цифры были ниже фактической инфляции. Изменения предполагают, что пенсии будут увеличены еще на 4,4% и в результате общий уровень индексации пенсий военным пенсионерам в 2025 году составит 9,5%.

Согласно закону, размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, составит 93,59%, а не 89,83%, как установлено в настоящее время.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил российского лидера за инициативу и решение вопроса о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5%. По словам парламентария, Россия живет в состоянии вызовов и санкций последние 13 лет. Поэтому, в данном контексте, трудно принимать решения, которые затрагивают «социальные стандарты и пенсии».

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