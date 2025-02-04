Названо условие для получения пенсии в 110 тыс. рублей

Депутат Никитин: для пенсии в 110 тыс. рублей нужно иметь 639 пенсионных баллов

Чтобы получать пенсию в 110 тыс. рублей, которую россияне считают достойной, нужно накопить 639 пенсионных баллов, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

«После завершения официальной трудовой деятельности человек хочет сохранить тот же уровень жизни и дохода. В 2024 году опрошенные называли достойной пенсией сумму в 110 тыс. рублей. Чтобы получать такую страховую пенсию, за весь трудовой путь нужно набрать 639 баллов. Достичь этой цифры маловероятно, потому что за один год стажа можно получить максимум 10 баллов при заработной плате в 230 тыс. рублей», — отметил Никитин.

Чтобы накопить 639 баллов, нужно получать такую зарплату в течение почти 64 лет.

По мнению Никитина, в 2025 году пенсии должны быть не менее 40% от средней заработной платы в регионе и минимум 38 000 рублей. При этом индексация должна ежегодно соответствовать реальной инфляции.

По словам депутата, пенсионеры имеют такие же базовые потребности, как и трудоспособное население, поэтому необходимо установить единый средний прожиточный минимум для всех. Сейчас он составляет 19 329 рублей для трудоспособных граждан, а для пенсионеров — на 4 тыс. рублей меньше, 15 250 рублей, что несправедливо, заключил Никитин.

С 2025 года для получения страховой пенсии по старости нужно накопить 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

Ранее россиянам объяснили, как пройдет доиндексация пенсий.