В Европе нашли способ спасти ключевую отрасль от банкротств

Правительство Франции разрабатывает план спасения от крупного кризиса отрасли химической промышленности, которая является одной из ключевых для экономики всего европейского региона, пишет газета Politico со ссылкой на содержание разрабатываемого властями страны проекта закона.

Как пишет издание, химическая отрасль в регионе находится в упадке последние нескольких лет на фоне роста цен на электроэнергию и снижения производства. Только с 2019 по 2023 год суммарные объемы выпуска продукции на местных заводах сократились на 12% в связи с недобросовестной конкуренцией со стороны стран, не входящих в ЕС.

Французские власти для выхода из сложного положения хотят добиться введения для всего ЕС включения 15 ключевых химических соединений в перечень стратегически важных. По замыслу авторов инициативы, мера позволит привлечь дополнительное финансирование.

Летом прошлого года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что в отрасль производства спецхимии в России вкладываются миллиардные инвестиции, строятся новые предприятия.

Ранее в России создали прибор, ускоряющий химические реакции в 10 раз.