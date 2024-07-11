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Медведев оценил инвестиции в химические предприятия в миллиарды рублей

Медведев: в России создают новые предприятия спецхимии, инвестируются миллиарды

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В отрасль производства спецхимии вкладываются миллиардные инвестиции, строятся новые предприятия. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

«Идет реконструкция действующих и строительство новых зданий, сооружений, да и в целом предприятий спецхимии. Инвестиции миллиардные», — отметил он.

Незадолго до этого Медведев заявил, что зарплата инженера не может быть меньше, чем у курьера, возникающий в этой сфере перекос нужно исправлять. Он назвал подобную ситуацию ненормальной.

Медведев также отметил, что перекос в доходах бывает связан не столько с зарплатами, сколько с разницей в налоговой нагрузке при разных видах трудоустройства.

Незадолго до этого Медведев заявил, что Россия подсчитает нанесенный санкциями ущерб, чтобы в дальнейшем его предъявить.

Ранее Медведев призвал уделять особое внимание настроениям в обществе.

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