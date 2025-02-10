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Стало известно, на сколько выросла цена на вторичное жилье

Ъ: средняя стоимость вторичного жилья в России выросла на 6%
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Средняя цена на квартиры на вторичном рынке недвижимости в 18 крупнейших регионах России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) по итогам января составила 127,5 тыс. руб. за 1 кв. м., пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение компании «Этажи».

Как уточнили в компании, относительно декабря 2024 года цена никак не изменилась, а по сравнению с декабрем 2023 года рост составил 8%.

В «Яндекс Недвижимости» заметили рост медианной цены вторичного предложения в городах-миллионниках на 0,5% за месяц. В «Авито Недвижимости» подсчитали, что средняя стоимость одной квартиры на вторичном рынке России в настоящее время составляет 7,7 млн руб. Показатель в январе остался неизменным к декабрю, отметили в компании.

В первой половине января результаты исследования компании «Метриум» показали, что в Старой Москве (без учета Зеленограда) продаются 44 тыс. вторичных квартир и апартаментов в 120 районах. Средняя цена квадратного метра в них составляет 479,7 тыс. руб. При этом в мегаполисе есть районы, где «квадрат» вторичной недвижимости обойдется в два-три раза дороже.

Ранее была названа самая популярная площадь квартир в Москве.

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