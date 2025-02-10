Названа самая популярная площадь квартир в Москве

Чаще всего в Москве покупают новые квартиры площадью 30-50 квадратных метров. Об этом говорится в исследовании компаний «Метриум» и ГК «Основа», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Покупатели новостроек в Москве чаще всего приобретают квартиры и апартаменты площадью 30-50 кв. м. В массовом сегменте рынка новостроек чаще всего в 2024 году покупали квартиры и апартаменты площадью 30-50 кв. м — на их долю приходится 48% соглашений. В бизнес-классе на долю помещений площадью от 30 кв. м до 50 кв. м пришлось 38% сделок по договорам долевого участия. В новостройках премиум-класса самой востребованной площадью жилья тоже оказались 30-50 кв. м (31%). Лишь в элитном- и делюкс-классах малогабаритные квартиры и апартаменты не пользуются успехом. На долю помещений до 50 кв. м в новостройках этого класса приходится 3% и 1% сделок соответственно.

«Если для массового сегмента рынка лидерство относительно небольших вариантов недвижимости было ожидаемо, то для классов «бизнес» и «премиум» популярность таких помещений стала новым трендом. Покупатели в разных сегментах подходят к выбору метража более прагматично, отталкиваясь от реальных потребностей в площади и делая упор в первую очередь на функциональность. Покупка лотов не имеет, как прежде, значительной мотивации престижного потребления — на смену ей пришла мотивация комфорта и рациональности», — отметил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов добавил, что рост цен влияет на долгосрочную стратегию покупателей с точки зрения выбора жилья по площади.

«Если раньше (еще в 2000-х или начале 2010-х) первая квартира рассматривалась как приобретение на долгие годы вперед, «семейное гнездо», то теперь рост цен заставляет решать жилищный вопрос, можно сказать, в два этапа. Сначала семья (или молодая пара) покупает доступную квартиру небольшой площади (около 30-50 кв. м). Стоимость такого объекта недвижимости со временем растет, выплачивается ипотека, и квартира становится подспорьем для приобретения жилья большего размера», — пояснил Сырцов.

По данным «ДОМ.РФ», в 2024 году новостройки в России подорожали в среднем на 9,2%. По данным ЦИАН, средний рост цен на вторичное жилье составил 7%.

Ранее сообщалось, что в Москве резко упадет число премиальных квартир.