Найдена самая дорогая квартира в Москве

В Старой Москве (без учета Зеленограда) продаются 44 тыс. вторичных квартир и апартаментов в 120 районах. Средняя цена квадратного метра в них составляет 479,7 тыс. руб. При этом в мегаполисе есть районы, где «квадрат» вторичной недвижимости обойдется в два-три раза дороже, свидетельствуют результаты исследования компании «Метриум», имеющиеся в распоряжении «Газеты.Ru».

Среди районов Москвы по средней цене «квадрата» вторичного жилья лидируют Хамовники с показателем 1,45 млн руб. Именно здесь расположены три самые дорогостоящие квартиры на вторичном рынке столицы: наиболее дорогая из них продается за 4,3 млрд руб. (за 530 кв. м). Как отмечает «Метриум», в Хамовники входят Остоженка, «золотая миля» с максимальной концентрацией дорогих домов в России, и видовые набережные, поэтому район остается однозначным лидером по стоимости жилья.

На втором месте по средней цене кв. м вторичного жилья находится Арбат — 1,13 млн руб. Самая дорогая квартира на вторичном рынке Арбата продается за 1 млрд руб. (за 343 кв. м). Новое жилье на Арбате практически не строится, но «вторичка» пользуется популярностью. Особенно ликвидным активом (который можно легко и быстро продать — «Газета.Ru») являются исторические особняки в уютных переулках.

На третьем месте расположилась Якиманка — 949,9 тыс. руб. за «квадрат». Максимальная стоимость вторичного жилья в этой локации — 1,8 млрд руб. (за 493 кв. м). В отчете об исследовании подчеркивается, что Якиманка — изначально малоэтажный, купеческий район, однако ее очертания меняются благодаря современным проектам с инновационной архитектурой. В этой локации востребованы как проекты реконструкции, так и новостройки, уточнили специалисты «Метриума».

На четвертой позиции — Пресненский район с 871,8 тыс. руб. за кв. м. Наиболее дорогая квартира здесь стоит 3,8 млрд руб. (за 950 кв. м). Замыкает топ-5 Тверской район с ценой в 863,5 тыс. руб. за «квадрат».

Исследование было проведено в январе.

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