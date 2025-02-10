Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа доля россиян, покупающих товары на маркетплейсах в кредит

РИА Новости: 36,5% россиян покупают товары на маркетплейсах в кредит
close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Товары на маркетплейсах в кредит приобретают 36,5% жителей России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Самая высокая доля таких покупателей (49,2%) зафиксирована среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. В возрастной группе от 25 до 34 лет доля тех, кто совершает покупки в кредит на маркетплейсах, составляет 44,1%.

Среди покупателей в возрасте от 45 до 54 лет кредитами пользуются 34,8%, а среди тех, кто старше 55 — 28,4%.

Оплатой в рассрочку пользуются 30,1% участников опроса.

Исследование провели в декабре 2024 года по всей России среди 3,2 тысяч человек в возрасте от 18 лет.

3 февраля сообщалось, что площадки для онлайн-торговли планируют обязать показывать в каталогах или в выдаче при поисковом запросе пользователя первыми 15 товаров только отечественного производства. В соответствии с законопроектом, право определять критерии «отечественности» товаров отдадут правительству. Предполагается, что оно будет учитывать степень локализации производств в России.

Ранее россиянам объяснили, как отличить реальную скидку на маркетплейсе от маркетингового трюка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами