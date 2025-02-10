Названа доля россиян, покупающих товары на маркетплейсах в кредит

Товары на маркетплейсах в кредит приобретают 36,5% жителей России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Самая высокая доля таких покупателей (49,2%) зафиксирована среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. В возрастной группе от 25 до 34 лет доля тех, кто совершает покупки в кредит на маркетплейсах, составляет 44,1%.

Среди покупателей в возрасте от 45 до 54 лет кредитами пользуются 34,8%, а среди тех, кто старше 55 — 28,4%.

Оплатой в рассрочку пользуются 30,1% участников опроса.

Исследование провели в декабре 2024 года по всей России среди 3,2 тысяч человек в возрасте от 18 лет.

3 февраля сообщалось, что площадки для онлайн-торговли планируют обязать показывать в каталогах или в выдаче при поисковом запросе пользователя первыми 15 товаров только отечественного производства. В соответствии с законопроектом, право определять критерии «отечественности» товаров отдадут правительству. Предполагается, что оно будет учитывать степень локализации производств в России.

Ранее россиянам объяснили, как отличить реальную скидку на маркетплейсе от маркетингового трюка.