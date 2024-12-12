Россиянам объяснили, как отличить реальную скидку на маркетплейсе от маркетингового трюка

Огромные скидки на маркетплейсах, часто достигающие 90–95%, кажутся невероятно выгодными. Иногда большие скидки — сигнал того, что продавец пытается распродать остатки товара со склада, так как платит за хранение, что может свести прибыль к нулю. Но зачастую это лишь маркетинговый трюк. Откуда на самом деле берутся такие акции, «Газете.Ru» рассказал Тимофей Агронум, продавец товаров для садоводства.

«Во-первых, достаточно часто их спонсирует сам маркетплейс. На первый взгляд такая модель выгодна всем сторонам: покупатель получает товар по более выгодной цене, продавец не теряет доход, а маркетплейс увеличивает оборот. Но есть и другая сторона. Скидки зачастую «уничтожают» бренд, создавая у покупателей ложное впечатление слишком дешевого, а значит, не качественного товара. О честной конкуренции с торговыми сетями или отдельными интернет-магазинами тоже говорить не приходится: небольшие компании просто не могут себе позволить демпинговать так сильно и предлагать настолько нереалистично низкие цены. А продавцы попросту не учатся самостоятельно вести бизнес, привлекать и удерживать клиентов, а поддержка маркетплейсов не может быть вечной. Да и для покупателя цена в период действия предложения может оказаться не самой выгодной — часто цены на нераспроданный товар еще больше снижают после окончания распродаж», — объяснил он.

Второй вариант — автоакции, в которых продавцов вынуждают участвовать без их согласия. В результате им приходится искусственно завышать начальную цену товара, чтобы сохранить рентабельность. После таких манипуляций покупатель видит значительную скидку, но реальная экономия оказывается минимальной или вовсе отсутствует.

«Большинство площадок предоставляет возможность изучить динамику цен на товары за определенный период. Если цена незадолго до начала акции резко возросла, это явный признак того, что скидка является искусственной. Сравните стоимость интересующего товара с ценами на аналогичных площадках или в интернет-магазине бренда. Это поможет понять, насколько реальна заявленная акция. Кроме того, продавцы редко подрывают свою репутацию накрученными скидками на собственных ресурсах», — отметил он.

Отзывы других покупателей могут дать представление о реальной стоимости товара до начала акции. В них часто можно найти информацию о том, сколько товар стоил месяц или даже полгода назад. Если в отзывах упоминается недавний рост цен или прежняя цена, которая меньше текущей, в честности предлагаемой скидки стоит усомниться.

«Иногда в описании товара можно найти подсказки о возможных манипуляциях с ценами. Например, неоднозначные формулировки о начальной цене могут свидетельствовать о «накрутке» стоимости. Другой сценарий –– создание новой карточки товара без истории цены или реальных отзывов. В таком случае у пользователя мало способов узнать, насколько правдива скидка. Приобретать их можно только на свой страх и риск», — рекомендовал он.

Скидки выше даже 30% должны вызывать обоснованные подозрения –– как продавцу удается сохранять маржу при таком падении цены?

«Реальная выгода редко превышает 20% от конечной стоимости продукта. Это правило особенно важно помнить в случае покупки дорогих товаров. Например, при выборе одежды из натуральных тканей или сложной в производстве электроники», — резюмировал эксперт.

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