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Маркетплейсы хотят обязать показывать в каталогах первостепенно только российские товары

В Госдуме захотели отдать 15 первых мест на маркетплейсах товарам из России
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Площадки для онлайн-торговли планируют обязать показывать в каталогах или в выдаче при поисковом запросе пользователя первыми 15 товаров только отечественного производства. Проект об этом внесен на рассмотрение Госдумы. Документ подготовил замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, пишет интернет-издание РБК.

В соответствии с законопроектом, право определять критерии «отечественности» товаров отдадут правительству. Предполагается, что оно будет учитывать степень локализации производств в России.

Как полагает автор инициативы Гусев, присутствие «российской полки» на маркетплейсах обеспечит преимущество отечественным производителям. В результате развитие российской индустрии станет проходить быстрее, конкурентоспособность российских товаров усилится.

Также, по мнению законодателей, инициатива поможет нарастить объем занятости населения и приведет к росту налоговых поступлений.

Ранее стало известно, что маркетплейсы хотят бесплатно отдавать нераспроданные товары.

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