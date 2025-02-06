Раскрыт диапазон колебания доллара относительно рубля в 2025 году

В течение этого года диапазон колебаний курса валют будет оставаться в коридоре от 78 до 108 рублей за доллар, считает доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, управляющий активами, инвестор Алексей Бачеров. Вероятность такого сценария оценивается в 70%, отметил он в беседе с RT.

Эксперт напомнил, что в последнее время курсы валют обсуждаются с учетом возможных переговоров по украинскому конфликту, причем прогнозируется как снижение, так и укрепление рубля. Однако, по его мнению, это слишком узкий взгляд, который не учитывает массу других факторов ситуации на финансовом рынке. На самом деле их масса, и каждый способен сильно отклонить курс в обе стороны, подчеркнул Бачеров.

По этой причине однозначных, 100%-ных прогнозов по курсам валют на будущее нет, так как каждый из них должен учитывать возможность влияния непредвиденных обстоятельств. Сейчас с высокой долей вероятности — до 70% — можно утверждать, что диапазон колебания валют будет находиться в коридоре от 78 до 108 рублей за доллар, заключил специалист.

До этого экономист сообщил, что российская нацвалюта в январе укрепила свои позиции на 4%, достигнув отметки в 98 рублей за один американский доллар. По его прогнозу, в феврале курс доллара может задержаться в диапазоне 90–98 рублей, если не произойдут значительные изменения в экономической политике и геополитической ситуации.

Финансист ранее спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю.