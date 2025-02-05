Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Финансист спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

Финансист Шепелев предсказал доллар по 98-100 рублей на будущей неделе
close
Depositphotos

Курс доллара на следующей неделе составит 98-100 рублей, евро — 102-104 рубля, юаня — 13,5 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Доллар может ходить в пределах 98-100 рублей, евро — 102-104 рублей. Юань может подтянуться ближе к 13,5 рубля на фоне возобновления работы китайского рынка после новогодних каникул, в связи с чем активизируется спрос импортеров на валюту. В целом, краткосрочно угроз стабильности рубля нет – благоприятная с точки зрения платежного баланса сезонность, жесткость денежно-кредитной политики ЦБ, продажи валюты в рамках бюджетного правила, меры валютного контроля поддерживают курс национальной валюты», — отметил Шепелев.

Он уточнил, что иррациональным фактором для нацвалюты может выступать геополитика – если появятся очевидно позитивные сигналы для России, то рубль укрепится.

4 февраля доллар на внебиржевом рынке стоил чуть более 99 рублей, евро — 102 рублей, курс юаня на Мосбирже превышал 13,3 рубля.

Ранее был предсказан курс рубля к доллару на февраль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами