Финансист спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

Финансист Шепелев предсказал доллар по 98-100 рублей на будущей неделе

Курс доллара на следующей неделе составит 98-100 рублей, евро — 102-104 рубля, юаня — 13,5 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Доллар может ходить в пределах 98-100 рублей, евро — 102-104 рублей. Юань может подтянуться ближе к 13,5 рубля на фоне возобновления работы китайского рынка после новогодних каникул, в связи с чем активизируется спрос импортеров на валюту. В целом, краткосрочно угроз стабильности рубля нет – благоприятная с точки зрения платежного баланса сезонность, жесткость денежно-кредитной политики ЦБ, продажи валюты в рамках бюджетного правила, меры валютного контроля поддерживают курс национальной валюты», — отметил Шепелев.

Он уточнил, что иррациональным фактором для нацвалюты может выступать геополитика – если появятся очевидно позитивные сигналы для России, то рубль укрепится.

4 февраля доллар на внебиржевом рынке стоил чуть более 99 рублей, евро — 102 рублей, курс юаня на Мосбирже превышал 13,3 рубля.

Ранее был предсказан курс рубля к доллару на февраль.