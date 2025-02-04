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Предсказан курс рубля к доллару на февраль

Экономист Щербаченко: в феврале курс доллара останется в диапазоне 90–98 рублей
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Национальная российская валюта в январе укрепила свои позиции на 4%, достигнув отметки в 98 рублей за один американский доллар, сообщил экономист, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко в беседе с интернет-изданием «Лента.ру».

В феврале, по словам Щербаченко, курс доллара может задержаться в диапазоне 90–98 рублей, если не произойдут значительные изменения в экономической политике и геополитической ситуации. В конце месяца американская валюта может укрепиться к рублю в диапазоне 95–99 рублей за доллар, спрогнозировал экономист.

Такой курс он объяснил сезонностью, пояснив, что январь и февраль — месяцы с низким спросом на валюту со стороны импортеров. Также, по его словам, на курс оказали влияние рост продажи валюты со стороны импортеров для уплаты налогов и рост цен на нефть.

Накануне агентство «Интерфакс» обращало внимание, что курс американского доллара к индийской валюте впервые в истории достиг 87 рупий. Агентство связало падение цены этой валюты с введением президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении Канады, КНР и Мексики.

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