Продажи новых шин в России взлетели

Объем продаж новых зимних и всесезонных шин в России в период смены резины — с сентября по ноябрь 2024 года — взлетел на 19,7% относительно аналогичного периода годом ранее, до 67,5 млрд рублей, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Аналитики SBS Consulting связали повышение объема продаж с восстановлением авторынка и ростом цен на шины.

Также газета привела данные «Автостата», согласно которым в сентябре и октябре продажи новых легковых автомобилей обновляли рекорды, достигнув 150,88 тыс. и 171,18 тыс. штук соответственно.

Во второй половине января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты агентства «Автостат» написала, что российский рынок автомобилей с пробегом по итогам 2024 года обновил десятилетний рекорд.

За прошедший год продажи подержанных легковых автомобилей выросли на 6%, до 6,04 млн единиц. Большие показатели фиксировали в предыдущий раз только в 2014 году, когда на вторичном рынке реализовали 6,1 млн машин.

Ранее стало известно, на сколько может сократиться объем продаж автомобилей в России в 2025 году.