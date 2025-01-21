Рынок автомобилей с пробегом в России рекордно вырос за 10 лет

«Автостат»: в 2024 году в России продали 6,04 млн подержанных легковых машин

Российский рынок автомобилей с пробегом по итогам 2024 года обновил десятилетний рекорд, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты агентства «Автостат».

За прошедший год продажи подержанных легковых автомобилей выросли на 6%, до 6,04 млн единиц. Большие показатели фиксировали в предыдущий раз только в 2014 году, когда на вторичном рынке реализовали 6,1 млн машин.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов объяснил показатели прошедшего года динамичным ростом рынка и ростом доходов россиян. Кто-то покупает новую машину и перепродает старую, а кто-то выбирает первый автомобиль с пробегом, отметил он.

Самыми продаваемыми в прошлом году брендами стали отечественная Lada (занимает 24,84% рынка, продажи выросли на 19,2%, до 1,5 млн штук), японская Toyota (619,55 тысячи штук) и южнокорейская Kia (349,52 тысячи единиц, прирост составил 9,6%).

На этой неделе агентство «Автостат» сообщило, что по итогам 2024 года в России с продажи легковых автомобилей было заработано 4,6 трлн рублей, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 2,83 млн рублей.

Ранее россиянам рассказали, какие автомобили с пробегом стоят 1,5 млн рублей.