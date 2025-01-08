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Стало известно, на сколько может сократиться объем продаж автомобилей в России в 2025 году

Российские дилеры ждут снижения продаж автомобилей в 2025 году
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Belkin Alexey/press.media/Global Look Press

Объем продаж автомобилей сократится в 2025 году от 12% до 25%, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщения российских дилеров.

Замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев прогнозирует, что объем продаж машин составит от 1,3 до 1,4 млн единиц против примерных 1,6 млн машин в 2024 году. То есть спад рынка составит от 12% до 18%, по предположению Тюктеева.

Сокращение рынка до 20% по итогам 2025 года ожидает заместитель генерального директора компании «Рольф» Светлана Виноградова. Также, по ее словам, аналитики компании прогнозируют рост стоимости машин на 10%.

Продажи новых автомобилей могут рухнуть на 25%, до 1,1-1,2 млн штук, по подсчетам гендиректора ГК «Автоспеццентр» Андрея Терлюкевича. К такому исходу, по его словам, может привести сохранение жесткой денежно-кредитной политики в 2025 году. По его словам, это делает авторетейл нерентабельным.

В ноябре Терлюкевич предсказывал падение российского автомобильного рынка на 50%.

Ранее были названы причины рекордного роста продаж авто в России.

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