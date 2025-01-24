Японский ЦБ рекордно повысил процентные ставки

Банк Японии поднял процентные ставки до самого высокого уровня за 17 лет

Центральный банк Японии поднял процентные ставки до самого высокого значения со времен мирового финансового кризиса 2008 года, пишет агентство Reuters.

На двухдневном заседании, которое завершилось 24 января, Банк Японии повысил краткосрочную процентную ставку с 0,25% до 0,5%, впервые за 17 лет. Решение было принято восемью голосами против одного при одном воздержавшемся. Это первое повышение ставки с июля 2024 года.

Совет директоров прогнозирует, что в итоге базовая потребительская инфляция достигнет 2,4% в 2025 финансовом году (совпадает с окончанием обычного года), а затем снизится до 2,0% в 2026 году.

Накануне Центробанк Турции снизил ключевую ставку с 47,5 до 45%. ЦБ Турции в конце декабря впервые почти за два года снизил ключевую ставку — с 50 до 47,5%.

На этой неделе российский Центробанк сообщил, что ключевая ставка (сейчас составляет 21%) должна длительное время быть значительно выше инфляции, чтобы сберечь дополнительные доходы граждан.

Ранее была спрогнозирована ключевая ставка к концу 2025 года.