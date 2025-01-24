Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Японский ЦБ рекордно повысил процентные ставки

Банк Японии поднял процентные ставки до самого высокого уровня за 17 лет
close
Reuters

Центральный банк Японии поднял процентные ставки до самого высокого значения со времен мирового финансового кризиса 2008 года, пишет агентство Reuters.

На двухдневном заседании, которое завершилось 24 января, Банк Японии повысил краткосрочную процентную ставку с 0,25% до 0,5%, впервые за 17 лет. Решение было принято восемью голосами против одного при одном воздержавшемся. Это первое повышение ставки с июля 2024 года.

Совет директоров прогнозирует, что в итоге базовая потребительская инфляция достигнет 2,4% в 2025 финансовом году (совпадает с окончанием обычного года), а затем снизится до 2,0% в 2026 году.

Накануне Центробанк Турции снизил ключевую ставку с 47,5 до 45%. ЦБ Турции в конце декабря впервые почти за два года снизил ключевую ставку — с 50 до 47,5%.

На этой неделе российский Центробанк сообщил, что ключевая ставка (сейчас составляет 21%) должна длительное время быть значительно выше инфляции, чтобы сберечь дополнительные доходы граждан.

Ранее была спрогнозирована ключевая ставка к концу 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами