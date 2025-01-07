Спрогнозирована ключевая ставка к концу 2025 года

РБК: ЦБ России может повысить ключевую ставку до 23 % годовых к концу 2025 года

Российский Центробанк может повысить ключевую ставку к концу 2025 года до 23%, но может и снизить до 13%, сказано в материале интернет-издания РБК, для которого опросили аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний.

Всего издание опросили 20 экспертов. Четверо из опрошенных считают, что к декабрю 2025 года ставка Банка России будет на уровне 13%, трое склоняются к 16%, один — к диапазону 13-16%. Еще трое аналитиков прогнозируют уровень ключевой ставки в 17% годовых, еще двое считают, что показатель будет равен 18% и 20% соответственно. Также двое аналитиков выбрали диапазон в 17-18% и 17-19%.

Трое участников исследования считают, что регулятор сохранит ставку в 21% до конца года, один из аналитиков не исключил, что показатель повысят до 23%.

На этой неделе экономист «Ренессанс Капитала» Андрей Мелащенко в разговоре с интернет-изданием РБК высказал мнение, согласно которому начало цикла снижения ключевой ставки может наступить во втором квартале (апрель — июнь) 2025 года, «предположительно в апреле».

20 декабря ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 21%, объяснив свое решение достижением необходимой жесткости денежно-кредитной политики.

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