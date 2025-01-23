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ЦБ Турции снизил ключевую ставку

ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%
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Depositphotos

Центробанк Турции снизил ключевую ставку с 47,5 до 45%. Это следует из обнародованного 23 января решения регулятора.

«Принято решение снизить ключевую ставку до 45%», — говорится в публикации.

ЦБ Турции в конце декабря впервые почти за два года снизил ключевую ставку — с 50 до 47,5%.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре 2024 года заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения инфляции. В декабре он сообщал, что тенденция снижения процентной ставки продолжится в 2025 году.

Годовая инфляция в стране по итогам декабря замедлилась до 44,38 с 47,09% в сравнении с ноябрем.

Напомним, по данным на июнь инфляция в Турции достигла рекорда 2022 года, разогнавшись до 75,45% в годовом выражении, а к началу октября снизилась до 49,38% годовых. МВФ прогнозировал по итогам года замедление инфляции до 43%, этот показатель опустился ниже 50% впервые более чем за год.

Ранее ЦБ России сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

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