В России оценили риск заморозки вкладов

В России не будут замораживать банковские вклады, потому что это решение сильно повысит градус недовольства в обществе. Об этом в интервью ЕАН рассказал директор Института стратегического развития и финансового анализа Уральского государственного экономического университета (Екатеринбург) профессор Максим Марамыгин.

«Заморозки вкладов не будет в силу многих причин, и одна из них — не самая известная. В банках лежат деньги и тех, кто пашет на оборонку в три смены, кто берет дополнительную работу, там есть деньги семей бойцов СВО. Что значит, если мы сейчас заморозим эти деньги? Забрать у них деньги — вы представляете, какая подпитка для протестного настроения будет создана? Это никому не надо», — подчеркнул эксперт.

По его словам, данную меру можно назвать избыточной и с точки зрения экономики. Он отметил, что в России не такой высокий показатель инфляции, чтобы идти на такой шаг. Марамыгин подчеркнул, что заморозки вкладов для охлаждения экономики не потребуется.

13 января Центральный банк России заявил, что не станет замораживать вклады россиян для борьбы с инфляцией, используя такой прием как альтернативу повышения ключевой ставки. Там пояснили, что при размещении свободных денег на депозитах спрос на товары и услуги снижается, а инфляция замедляется. При этом в случае заморозки вкладчики «надолго потеряют доверие к банкам».

Ранее россиянам дали совет, как потратить накопления с вкладов.