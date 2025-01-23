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Россиянам дали совет, как потратить накопления с вкладов

Экономист Игнатова: россияне могут направить накопления с вкладов на ипотеку
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Накопленные на вкладах триллионы россияне могут направить на покупку квартиры в ипотеку. Такое мнение высказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Ольга Игнатова в разговоре с РИА Новости.

Агентство пишет, что в настоящее время на вкладах граждан суммарно находятся более 50 трлн рублей. Даже если предположить, что все разом кинутся тратить только проценты, это создаст недопустимую нагрузку на экономику, подчеркнула доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета. Чтобы ощутить весь объем денег, находящихся на вкладах, она привела сравнение с доходной частью бюджета России в 2024 году — 35 трлн рублей. Поэтому власти сделают все, чтобы этого не допустить, уверена Игнатова.

По словам экономиста, в случае, если россияне направят накопления с вкладов на покупку жилья, тогда деньги не попадут в оборот и не спровоцируют новый виток роста цен.

Как считает Игнатова, такой способ к тому же окажет помощь девелоперам в условиях падения продаж и позволит кредитным организациям не выплачивать проценты, а сразу перевести их в жилищные эскроу счета.

На этой неделе доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, финансовый советник Мария Ермилова заявила, что доходность самых выгодных вкладов съедается обесцениванием рубля.

Ранее был назван средний размер вклада россиян за 2024 год.

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