Банк России высказался о заморозке вкладов россиян

Центральный банк России не станет замораживать вклады россиян для борьбы с инфляцией, используя такой прием как альтернативу повышения ключевой ставки, сообщила пресс-служба регулятора.

«Такое предположение говорит лишь о полном непонимании механизма сдерживания инфляции, который использует ЦБ. При помощи ключевой ставки он влияет на ставки в экономике, а через них на спрос и в итоге — на инфляцию. Логика здесь такая», — объяснили в Банке России, назвав идею заморозки вкладов абсурдной.

В регуляторе также отметили, что россиянам выгодно зарабатывать на процентах по высоким ставкам по вкладам, а брать кредиты — не выгодно. Там пояснили, что при размещении свободных денег на депозитах спрос на товары и услуги снижается, а инфляция замедляется. При этом в случае заморозки вкладчики «надолго потеряют доверие к банкам».

Еще во второй половине ноября глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что Центральный банк не обсуждает сценарии возможной заморозки вкладов в банках.

Ранее в Госдуме оценили сообщения о возможной заморозке вкладов россиян.