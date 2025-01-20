Темпы роста цен на такси снизились в России

Цены на поездки в такси в Новый год признали самыми низкими за четыре года

Темпы роста среднего чека на поездки в сервисе Яндекс Такси в прошедшие новогодние праздники оказались самыми низкими за последние четыре года, пишет интернет-издание Lenta.ru со ссылкой на сообщение аналитиков компании.

Уточняется, что средний чек за одну поездку в России составил 427 рублей, что на 8% больше аналогичного периода годом ранее. В столице средний чек увеличился на 15% относительно прошлогоднего новогоднего сезона, до 873 рублей.

Как подчеркнули в компании, обычно в зимний праздничный период средний чек повышается гораздо более высокими темпами. Аналитики Яндекс Такси связали снижение темпов роста с теплой погодой, из-за которой россияне могли предпочитать пешие прогулки, а не поездки на транспорте.

Во второй половине декабря издание «Коммерсантъ» написало, что в популярном сервисе такси Яндекс Go начали тестироваться новый функционал, позволяющий пользователям оставлять отзывы о стоимости поездок. Это дает возможность указать, что именно вызвало недовольство — итоговая сумма, изменение цены из-за пробок или правила расчета стоимости.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают таксисты в Москве.