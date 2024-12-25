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Назван размер дохода таксистов

«Мигрант Сервис»: доходы таксистов в Москве вырастут на 30‑50 % к концу декабря
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Средний доход таксистов в Москве в первой половине декабря составил 172 тысячи рублей, сообщил глава платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, во второй половине декабря доход таксистов повысится до 50% за счет традиционного увеличения спроса на подобные услуги в конце года, заработок этой категории работников может составить в среднем по итогам декабря примерно 183 тысячи рублей.

Кладов добавил, что спрос россиян на такси традиционно достигает своего пика с 26 по 31 декабря.

На этой неделе директор платформы «Мигрант Сервис» рассказал, что профессии водителей, курьеров и работников производства стали крайне востребованными и высокооплачиваемыми среди мигрантов. Также, по его словам, в 2024 году заработная плата работников на производствах достигала 147 тысяч рублей. В начале 2024 года производственная сфера в России столкнулась с серьезными трудностями при найме сотрудников. На тот момент 85% отечественных компаний в этой области уже испытывали дефицит рабочей силы.

Ранее были названы пять способов сэкономить на такси в Новый год.

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