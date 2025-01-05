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Названо число стран, объявивших бойкот доллару

РИА Новости: более половины стран мира объявили бойкот доллару
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

В настоящее время более половины стран мира в той или иной степени объявили бойкот доллару. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный анализ.

Агентство разделило страны на три группы. В первой, в которую внесли 94 государства, финансовые власти открыто не высказывались против доллара и не вводили ограничительных мер. Сюда же входят страны, использующие американскую валюту в качестве официальной, например, Панама, Сальвадор и Маршалловы Острова, отметили авторы.

Журналисты включили во вторую группу государства, которые начали активно переходить на расчеты в национальных валютах или ввели ограничения на использование доллара. В нее внесли 46 стран.

В третью группу авторы включили государства, открыто высказывающиеся против американской валюты. Под эту категорию попали 53 страны.

В конце декабря данные Международного валютного фонда показали, что доля доллара в мировых валютных резервах по итогам третьего квартала 2024 года обновила минимум за последние три десятилетия. Помимо американской валюты, снижение продемонстрировал швейцарский франк.

Ранее Путин предрек спад экономического могущества США.

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