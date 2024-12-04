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Путин предрек спад экономического могущества США

Путин: сокращение использования доллара приведет к снижению влияния США

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил, что экономическая мощь США будет снижаться по мере уменьшения использования доллара на международной арене. Об этом сообщает ТАСС.

Он также подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от доллара; напротив, именно ей отказали в его использовании.

Путин отметил, что даже союзники США сокращают свои золотые и валютные резервы в долларах и евро.

Путин также заявил, что размер инвестиций, поступающих в основной капитал российского бизнеса, увеличивается третий год подряд даже на фоне сложностей в сфере экономики.

До этого Агентство стратегических инициатив (АСИ) провело оценку бизнес-климата в России и сопоставило результаты с показателями других стран. В соответствии с проведенным исследованием, Россия занимает лидирующие позиции по качеству нормативно-правовой базы и оказанию государственных услуг.

Ранее Путин обвинил США в эксплуатации других экономик за счет доллара.

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