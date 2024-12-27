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Доля доллара в мировых резервах обновила минимум за 30 лет

МВФ заявил, что доля доллара в мировых резервах опустилась до 57,4%
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Доля доллара в мировых валютных резервах по итогам третьего квартала обновила минимум за последние три десятилетия. Об этом пишет РИА Новости, проанализировав данные Международного валютного фонда.

Доля американской валюты в международных резервах за июль — сентябрь сокращалась и достигла самого низкого показателя с 1995 года. Помимо доллара, снижение продемонстрировал швейцарский франк.

Победителем из этой ситуации вышел евро. В третьем квартале его доля увеличилась до 20,02% с 19,75% в апреле — июне. Еще 0,23 процентного пункта в прошлом квартале прибавили валюты, не относимые к резервным.

В октябре бывший представитель Бразилии в МВФ Пауло Ногейра Батиста назвал причину, по которой страны стали отказываться от доллара. По его мнению, эта валюта опасна. После беспрецедентных финансовых санкций против России все больше стран ищут ему альтернативу, подчеркнул специалист.

Ранее МВФ зафиксировал вытеснение доллара США из резервов нетрадиционными валютами.

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