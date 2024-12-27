Экономист объяснил падение потребительских настроений у россиян

Экономист Зубец: у россиян либо нет лишних денег, либо они держат их на депозите

В России индекс потребительских настроений упал до минимума за последние два года. Это объясняется тем, что половина населения держит свободные деньги на депозитах, а вторая половина тратит все на потребление и не имеет свободных денег, объяснил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец Общественной Службе Новостей.

Порядка 50% жителей страны имеют в банках накопительные вклады, из них у половины там хранятся большие объемы сбережений, а у остальных — маленькие суммы, которых хватает до зарплаты. Тем не менее, это тоже накопления, которые они стараются не тратить, подчеркнул эксперт.

«Получается, что половина населения имеет вклады, а половина не имеет. Поэтому, когда ЦБ делал депозиты более привлекательными — это работало только для половины населения, а остальные как не копили, так они и не копят сейчас», — объяснил он.

Какими бы привлекательными ни были условия сложения средств на депозиты, люди, у которых все уходит на основное потребление, не могут ими воспользоваться, подчеркнул Зубец. По его словам, даже при дальнейшем росте цен на товары россияне не будут стремиться снимать деньги со счетов и что-то покупать.

Напомним, о снижении индекса потребительских настроений до минимума за два последних года сообщил Центробанк. По данным регулятора, вместе с ним уменьшились и оценки текущего состояния, а также ожидания россиян. При этом инфляционные ожидания россиян в декабре выросли с 13,4 до 13,9%.

Ранее ЦБ объяснил, почему массовая раздача денег не сделает россиян богаче.