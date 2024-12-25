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ЦБ заявил о готовности россиян к росту инфляции

ЦБ: индекс потребительских настроений упал до минимума за два года
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Инфляционные ожидания россиян в декабре выросли с 13,4 до 13,9%. Об этом говорится в комментарии «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» Центрального банка России.

«В декабре медианная оценка инфляционных ожиданий населения на годовом горизонте возросла до 13,9%. Медиана долгосрочных ожиданий на пять лет почти не изменилась и составила 11,8%. Наблюдаемая населением годовая инфляция повысилась до 15,9%», — говорится в материале.

В ЦБ добавили, что индекс потребительских настроений опустился до минимума за два года. Вместе с ним уменьшились и оценки текущего состояния, а также ожидания россиян, отметил регулятор.

Накануне директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган высказал мнение, что годовая инфляция в РФ достигнет пика в апреле 2025 года. По итогам 2024 года показатель составит около 9,6–9,8%, отметил специалист.

Ранее в Госдуме спрогнозировали возвращение ключевой ставки в 11%.

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