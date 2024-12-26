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Центробанк объяснил, почему массовая раздача денег не сделает россиян богачами

Банк России: массовая раздача денег населению разгоняет инфляцию
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Центральный банк России сообщил в своем Telegram-канале, что массовая раздача денег населению не делает из людей богачей, а лишь разгоняет инфляцию.

«Скажем, если вам дать 1000 рублей, то вы станете богаче, поскольку относительно других сможете купить больше товаров. Но в масштабах всей экономики эта логика не работает», — говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что если всем раздать по 1000 рублей, то платежеспособный спрос увеличится, а число товаров останется прежним, поэтому продавцы повысят цены.

«Одним словом, массовая раздача денег не делает людей богачей, а только разгоняет инфляцию», — отметили в регуляторе.

До этого в Центробанке заявили, что доля безналичных платежей в розничном обороте в национальной платежной системе выросла с 70,3% по состоянию на начало 2021 года до 83,4% на начало 2024 года. Как уточнили в ЦБ, Россия входит в число пяти крупнейших стран по общему количеству платежных транзакций.

Ранее стало известно, что в России начнут контролировать денежные переводы граждан.

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