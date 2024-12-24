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Назван крупнейший поставщик автомобилей на 2025 год

SCMP: Китай останется крупнейшим экспортером автомобилей в 2025 году
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Самым крупным поставщиком автомобилей на мировом рынке в 2025 году останется Китай, вопреки введению Евросоюзом пошлин на китайские электромобили. Такой прогноз сделала газета South China Morning Post со ссылкой на сообщение экспертов.

По данным компании Hua Chuang Securities, объем продаж китайских автомобилей может превысить 5,58 млн единиц в 2025 году, что на 14% больше ожидаемых показателей нынешнего года.

Однако, как пишет издание, Пекин столкнется с трудностями, вызванными изменением тарифов. В связи с этим крупнейшим автоконцернам страны, включая государственную SAIC Motor, придется разнообразить свой ассортимент, включив автомобили c бензиновыми двигателями и гибридные модели.

В конце октября Еврокомиссия объявила окончательные пошлины до 35,3% на импорт китайских электромобилей в Евросоюз на пять лет. Пошлины на электромобили компании BYD оказались на уровне 17%, Geely — 18,8%, SAIC — 35,3%.

Ранее стало известно, что BMW выявила канал поставки своих машин в Россию в обход санкций.

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