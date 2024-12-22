BMW выявила канал поставки своих машин в Россию в обход санкций

В Германии BMW закрыла канал поставки автомобилей в Россию в обход санкций

Немецкая автокомпания BMW выявила и перекрыла нелегальный канал поставки новых автомобилей в Россию в обход санкций. Об этом сообщает агентство DPA.

«Производитель автомобилей класса люкс BMW объявил в воскресенье о выявлении нарушений при экспорте в Россию из своего филиала в немецком городе Ганновер. В заявлении говорится, что BMW прекратила экспорт и уволила всех, кто в этом участвовал», — отмечается в публикации.

Своими действиями автоконцерн подтвердил информацию, опубликованную ранее изданием Business Insider. В ней говорилось, что российские клиенты получили более 100 автомобилей.

В BMW заявили, что придерживаются жесткого эмбарго на поставки автомобилей в России и применяет ряд мер для остановки «серого» импорта своих машин в Россию.

Ранее стало известно, что кроссоверы Jaecoo J7 будут собирать на бывшем заводе GM в Санкт-Петербурге.