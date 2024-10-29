Еврокомиссия объявила окончательные пошлины на электромобили из КНР

Еврокомиссия объявила окончательные пошлины до 35,3% на импорт китайских электромобилей в Евросоюз на пять лет. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня Еврокомиссия утвердила распоряжение о дополнительных пошлинах на импорт в ЕС китайских электроавтомобилей сроком на пять лет. При этом продолжится интенсивная работа с властями Китая по поиску приемлемого решения», — заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный источник.

В начале октября страны Евросоюза поддержали решение Еврокомиссии (ЕК) о введении импортных пошлин на электромобили из Китая. Речь идет о повышении тарифов на импорт электрокаров из КНР. В Еврокомиссии считают, что пошлины необходимы для «честной конкуренции» на рынке.

До этого продажи китайских электромобилей в Европе по итогам августа 2024 года упали на 48% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В августе китайские автокомпании реализовали наименьшее количество электрокаров в Европе за последние 18 месяцев. Продажи автомобилей MG (британская марка принадлежит концерну SAIC) рухнули на 65%, марка уступила первое место китайскому BYD.

На снижение продаж электромобилей в Европе повлияла неопределенность, связанная с введением временных повышенных пошлин на китайские машины в Евросоюзе.

Ранее продажи BMW и Mercedes-Benz рухнули из-за напряжения между Китаем и ЕС.