Стало известно, насколько упал спрос на самогонные аппараты

Объем продаж самогонных аппаратов на маркетплейсе Wildberries в 2024 году сократился на 5% относительно 2023 года, при этом количество артикулов сократилось на 7%, пишет интернет-издание «РБК Вино» со ссылкой на сообщение пресс-службы интернет-ретейлера.

По данным Wildberries, в 2023 году объем продаж таких аппаратов вырос на 58% относительно 2022 года.

Как рассказал в беседе с изданием коммерческий директор фабрики «Доктор Губер», производящей самогонные аппараты, Эмиль Самедов, спрос на эту категорию товаров упал относительно пикового 2015 года, на который пришлись развитие традиционных напитков типа «полугар» и повышенный интерес потребителей.

В первой половине декабря стало известно, что министерство здравоохранения планирует разработать предложения по ограничению розничной продажи самогонных аппаратов в рамках реализации концепции снижения потребления алкоголя.

Минздрав собирается установить регулирование оборота самогонных аппаратов, включая ограничение их розничной продажи в зависимости от производительности, а также запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами и их рекламы.

Ранее были раскрыты необычные поощрения заключенных в ИК-19.