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Раскрыты необычные поощрения заключенных в ИК-19

Mash: сотрудники ИК-19 поощряли заключенных самогоном и телефонами

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Заключенные в ИК-19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников, могли приобрести любые телефоны, дополнительные передачи, свидания и технику за отдельную плату. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, до 2021 года заключенным была доступна возможность покупки практически любого телефона: от кнопочного до айфона. Стоимость варьировалась от 5 до 40 и более тыс. рублей. Однако после 2021 года в колонии начали проводить более частые и серьезные обыски, что сказалось на возможностях покупки техники, отмечает канал.

Mash также утверждает, что заключенные через определенных людей могли дополнительно заработать. Кроме того, на территории ИК-19, по данным журналистов, стоял самогонный аппарат, с помощью которого арестанты делали самогон из браги.

23 августа в ИК-19 четверо заключенных захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым работникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, их госпитализировали в центральную районную больницу, сообщил ФСИН.

Как радикалам удалось получить запрещенные предметы и чего они пытались добиться — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее следователи начали поиск возможных сообщников захвата заложников в ИК-19.

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