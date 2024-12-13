В России могут ограничить продажу самогонных аппаратов

Министерство здравоохранения РФ разработает предложения по ограничению розничной продажи самогонных аппаратов в рамках реализации концепции снижения потребления алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минздрав планирует установить регулирование оборота самогонных аппаратов, включая ограничение их розничной продажи в зависимости от производительности, а также запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами и их рекламы.

В пятницу правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в России. Его основная цель — уменьшение употребления алкоголя и связанных с ним негативных последствий.

До этого руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин сообщил, что в России с 1 января 2025 года ожидается рост цен на все виды алкоголя — вино, пиво и крепкие напитки. Эксперт уточнил, что в соответствии с законом и приказами Минфина магазины будут обязаны обновить ценники, учитывая увеличение акцизных ставок и минимальных цен. В противном случае они могут лишиться лицензии без судебного разбирательства.

Ранее в Госдуме предложили продавать алкоголь через «Госуслуги».