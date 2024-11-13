Биткоин «пробил» $92 тысячи

Стоимость криптовалюты биткоин обновила исторический максимум и превысила $92 тысячи. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

Стоимость криптовалюты по данным на 18:51 по московскому времени составляла $92 714 за один биткоин. Рост составил 7,16%.

Стоимость биткоина преодолела отметку в $90 тысяч в районе 17:36 в среду, 13 ноября.

Рост биткоина резко ускорился после выборов президента США, где победил Дональд Трамп, обещавший поддержку рынку криптовалют. Генеральный директор Binance Ричард Тэн в интервью Financial Times отметил, что победа Дональда Трампа на выборах стала катализатором нового этапа развития для криптовалют, назвав этот период «золотым веком» для цифровых активов.

Биткоин (ВТС) — децентрализованная система одноименной криптовалюты. Она работает на технологии блокчейн, и любой участник системы может «добывать» (эмитировать) биткоин, создавая новые блоки.

Ранее экономист оценил вероятность роста биткоина до $100 тысяч.