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Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, поднявшись выше $90 тыс.

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Global Look Press

Стоимость биткоина преодолела отметку в $90 тысяч, вновь обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance в 17:36 мск.

Рост биткоина ускорился после выборов президента США. Генеральный директор Binance Ричард Тэн в интервью Financial Times отметил, что победа Дональда Трампа на выборах стала катализатором нового этапа развития для криптовалют, назвав этот период «золотым веком» для цифровых активов.

12 ноября стоимость самой дорогой криптовалюты превышала $89 тыс.

Биткоин (ВТС) — децентрализованная система одноименной криптовалюты. Она работает на технологии блокчейн, и любой участник системы может «добывать» (эмитировать) биткоин, создавая новые блоки. Финансисты допускают, что в течение ближайших 10 лет биткоин может подорожать до $1 млн за единицу.

Ранее экономист оценил вероятность скачка биткоина до $100 тысяч.

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