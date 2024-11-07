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Экономист оценил вероятность скачка биткоина до $100 тысяч

Экономист Беляев: биткоин может подняться до $80 тысяч, после наступит коррекция

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Depositphotos

Курс биткоина в ближайшее время может подняться до $80 тыс. на фоне выборов в США, допустил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Его слова приводит «Лента.ру».

Скачок первой криптовалюты до $100 тыс. пока не просматривается, отметил аналитик. По его мнению, после отметки в $80 тыс. начнется коррекция.

«Сейчас вызывает ажиотаж не [Дональд] Трамп, а неполная ясность того, чего ждать. Спекулятивное сообщество стремится уйти в актив, который, как им кажется, спасет их сбережения от всяких катаклизмов. <...> Точно также быстро эта ситуация успокоится и прояснится, как минимум, за неделю», — рассуждает Беляев.

Накануне биткоин установил новый исторический рекорд. Курс поднимался до $76 203,73. В рублях стоимость одного биткоина сегодня составляет почти 7,5 млн.

Ранее Минфин подсчитал доходы российского бюджета от налога на майнинг.

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