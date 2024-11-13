Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В АП заявили о скором дефиците электроэнергии в России из-за майнинга

Замглавы АП Орешкин предсказал дефицит электроэнергии из-за активного майнинга

close
Depositphotos

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что в экономике РФ может появиться проблема дефицита электроэнергии из-за развития майнинга. Его слова на международной конференции FI Day Blockchain передает ТАСС.

«Проблемы с утилизацией электроэнергии у нас в стране нет. У нас отдельные элементы энергосистемы для южно-сибирского [региона], из-за очень активного развития майнинга в этом регионе, стали энергодефицитными», — сказал Орешкин.

По словам замглавы администрации президента, на горизонте 5-10 лет для российской экономики очень серьезно встанет проблема дефицита электроэнергии. В связи с этим возникает вопрос, получится ли в новых условиях создавать мощности с той ценой, которая была бы конкурентоспособна для майнинга.

Согласно прогнозу председателя правления Сбербанка Германа Грефа, к 2030 году мировой рынок токенизированных активов достигнет примерно $16 трлн. Он отметил, что в 2024 году в России было реализовано множество законодательных инициатив, направленных на цифровые финансы.

Ранее стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $80 тысяч.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами