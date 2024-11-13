В АП заявили о скором дефиците электроэнергии в России из-за майнинга

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что в экономике РФ может появиться проблема дефицита электроэнергии из-за развития майнинга. Его слова на международной конференции FI Day Blockchain передает ТАСС.

«Проблемы с утилизацией электроэнергии у нас в стране нет. У нас отдельные элементы энергосистемы для южно-сибирского [региона], из-за очень активного развития майнинга в этом регионе, стали энергодефицитными», — сказал Орешкин.

По словам замглавы администрации президента, на горизонте 5-10 лет для российской экономики очень серьезно встанет проблема дефицита электроэнергии. В связи с этим возникает вопрос, получится ли в новых условиях создавать мощности с той ценой, которая была бы конкурентоспособна для майнинга.

Согласно прогнозу председателя правления Сбербанка Германа Грефа, к 2030 году мировой рынок токенизированных активов достигнет примерно $16 трлн. Он отметил, что в 2024 году в России было реализовано множество законодательных инициатив, направленных на цифровые финансы.

Ранее стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $80 тысяч.