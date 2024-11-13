Греф спрогнозировал рост мирового рынка цифровых финансовых активов к 2030 году

К 2030 году мировой рынок токенизированных активов достигнет примерно $16 трлн. Такой прогноз дал председатель правления Сбербанка Герман Греф на конференции FI Day Blockchain, передает РИА Новости.

«Это, конечно, большая возможность для бизнеса, в первую очередь для финансовых институтов», — сказал глава Сбера.

Греф отметил, что в этом году в России реализовали множество законодательных инициатив, направленных на цифровые финансы. По его словам, благодаря этому подобные активы будут набирать популярность в стране.

Председатель правления Сбербанка добавил, что ожидает в следующем году рост активности на рынке цифровых финансовых активов.

В рамках своего выступления на конференции Греф также заявил, что победить хакеров без использования искусственного интеллекта (ИИ) невозможно. Глава Сбера отметил, что ИИ — это не только возможности, но и угрозы. По его словам, сейчас видно, что хакеры используют самые последние достижения искусственного интеллекта.

Ранее в Минфине рассказали о доходах от легализации майнинга.