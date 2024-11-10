Стоимость биткоина впервые превысила $80 тысяч

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $80 тысяч за единицу криптовалюты. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

Согласно данным биржи, стоимость самой дорогой криптовалюты составляет $80 062. Рост за день составил 4,6%.

8 ноября стоимость биткоина впервые достигла отметки в $77 тысяч.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев прогнозировал, что курс биткоина в ближайшее время может подняться до $80 тысяч на фоне выборов в США. Скачок первой криптовалюты до $100 тысяч при этом пока не просматривается. По мнению эксперта, после отметки в $80 тысяч начнется коррекция.

Биткоин (ВТС) — децентрализованная система одноименной криптовалюты. Она работает на технологии блокчейн, и любой участник системы может «добывать» (эмитировать) биткоин, создавая новые блоки. Финансисты допускают, что в течение ближайших 10 лет биткоин может подорожать до $1 млн за единицу.

Ранее Минфин подсчитал доходы российского бюджета от налога на майнинг.